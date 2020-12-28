أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» أمس (الأحد) مرتفعاً 38 نقطة بنسبة ارتفاع 0.44%، عند مستوى 8741 نقطة، ليفصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي 25 نقطة عن تسجيله أعلى مستوى سنوي له هذا العام خلال تداولاته في الأيام الأربعة القادمة.

وبلغت قيمة التداولات 9.81 مليار ريال، تزامناً مع ارتفاع أسهم 131 شركة، فيما انخفضت أسهم 52 شركة، فيما حافظت 16 شركة على مستوياتها السابقة دون تغيير، لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 9.1 تريليون ريال.

وارتفعت أسهم شركة أبو معطي بنسبة 7.6% كأعلى الشركات ارتفاعاً خلال تداولاتها أمس، ثم ساب تكافل بنسبة 6.31%، ثم ملاذ للتأمين بنسبة 5.81، فيما انخفض سهم شركة نسيج بنسبة 4.3% كأكثر الشركات تراجعاً خلال التداولات.

وأعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن نفاذ الحكم الصادر لصالحها بفسخ عقد أرض شمال الرياض وإلزام المدعى عليه بسداد 202 مليون ريال، يأتي ذلك بعد أن تم إلغاء الصك الذي اشترته الشركة، ما دفعها لرفع دعوى قضائية على بائع الأرض، ومطالبته بإعادة المبلغ المدفوع.

وقامت برفع دعوى قضائية ضد وسيط السعي لعملية شراء الأرض لمطالبته برد قيمة المبلغ المذكور له كسعي لعملية الشراء البالغة 5.24 مليون ريال.