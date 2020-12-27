شارك «طيران أديل» أحدث طيران اقتصادي بالمملكة من خلال موسم شتاء السعودية، الذي تم إطلاقه عبر الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «الشتاء حولك»، خلال الفترة من 10 ديسمبر وحتى نهاية شهر مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، حيث قدم أسعاراً في متناول الجميع على الرحلات الجوية من وإلى المحطات على شبكة رحلاته المتنامية.

وبهذه المناسبة أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل أحمد البراهيم دور منظومة السياحة السعودية، وأهمية إطلاق موسم شتاء السعودية، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ودعم كافة القطاعات المرتبطة بالمنظومة السياحية، كما أشار إلى أهمية تكامل وتضافر الجهود المشتركة مع القطاع السياحي لتحقيق الأهداف المشتركة، والإسهام كذلك في إثراء التجارب السياحية لموسم شتاء السعودية.

وأوضح البراهيم أن «طيران أديل» بمناسبة إطلاق موسم شتاء السعودية قدم عروض أسعار على الرحلات الجوية لعدد من الوجهات السياحية التي تضمنها موسم شتاء السعودية، ومنها الرياض، جدة، تبوك، حائل وجازان، وذلك عند الحجز المبكر عبر موقع الشركة على الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

يذكر أن «طيران أديل» يشغل رحلاته إلى مختلف المحطات الداخلية بإجمالي رحلات يومية تصل إلى 76 رحلة، حيث تربط 10 محطات داخلية تمثل شبكة رحلات تغطي كافة الجهات الأربع على خريطة المملكة، من خلال أسطول من الطائرات يعد من الأساطيل الأحدث عالمياً، كما من المقرر توسيع شبكة رحلاته الدولية خلال العام القادم، لتشمل إضافة عدد من المحطات الدولية بمشيئة الله.