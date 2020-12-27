كشف رصد أجرته «عكاظ» أن الودائع النظامية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي السعودي (ساما)، التي تصنف كمطلوبات على البنك المركزي، سجلت أعلى مستوياتها التاريخية خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل قيمة إجمالي تلك الودائع إلى 116.05 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.11% على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 11.61 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2019.وارتفعت ودائع الصناديق والهيئات الحكومية لتسجل مستويات عليا مقارنة بالأعوام الماضية، لتصل قيمة الودائع 118.03 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7.87% بزيادة الودائع بقيمة 8.61 مليار ريال.فيما بلغت قيمة موجودات البنك المركزي لدى البنوك الخارجية 311.37 مليار ريال، بعد أن سجلت انخفاضاً نسبته 18.08% بتراجع الموجودات 68.7 مليار ريال، في دلالة على تحول الودائع إلى السوق الداخل، وبلغت قيمة الأوراق النقدية لدى البنك 29.35 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً نسبته 38.98% بعد أن كانت في شهر أكتوبر لعام 2019 قرابة 48.1 مليار ريال، في إشارة إلى سرعة دوران النقد.أما الموجودات المتنوعة غير المصنفة، فقد سجلت ارتفاعاً حاداً، لتبلغ قيمة تلك الموجودات 124.85 مليار ريال، بعد أن كانت 3.07 مليار ريال العام الماضي، بارتفاع نسبته 3273%، وصعود تلك الموجودات بقيمة 121.15 مليار ريال، وحافظ الذهب على نفس مستوياته كموجودات لصالح البنك المركزي دون أي تغيير في سنوات عدة، إذ بلغت قيمة موجودات الذهب 1.62 مليار ريال.