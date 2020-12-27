يترقب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع، 10 أحداث مهمة، إذ ستعقد اليوم (الأحد) جمعية عمومية عادية لشركة «الكهرباء» لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، والتصويت على معالجة أرباح شركة أرامكو، فيما سيتمكن مساهمو «سدكو كابيتال ريت» غدًا (الإثنين) من الحصول على أحقية أرباح نقدية بقيمة 0.125 ريال عن الربع الرابع، وصرف أرباح نقدية بقيمة 0.5 ريال لمساهمي شركة «دلة الصحية»، وعقد جمعية عمومية عادية لشركة «سلامة» لتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها.أما خلال جلسات يوم (الثلاثاء) القادم فستعقد شركة «ينساب» جمعية عمومية غير عادية للتصويت على تعديل نظام الشركة الأساس، وفي يوم الأربعاء ستعقد 3 جمعيات عمومية، أبرزها عقد جمعية غير عادية لمساهمي «بنك الجزيرة» للتصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي، وعقد جمعية غير عادية لمساهمي «جاكو» للتصويت على عدم توزيع أرباح عن العام المالي الماضي، وتعديل نظام الشركة، فيما ستعقد جمعية عمومية عادية لشركة «الأسماك» للتصويت على تشكيل لجنة المراجعة.وفي نهاية التداولات الأسبوعية يوم (الخميس) القادم، سيستحق مساهمو شركة «المملكة» الحصول على أحقية أرباح نقدية بقيمة 0.125 ريال للسهم عن الربع الرابع من العام الحالي، وسيستحق أيضا مساهمو شركة «المجموعة السعودية» أرباحاً نقدية قيمتها 0.5 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2020.