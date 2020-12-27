ارتفعت شحنات النفط السعودي إلى الصين 43% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر الأسبق، بما يعادل 2.06 مليون برميل يومياً، لتستعيد المملكة مكانتها كأكبر مورد للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وجاء في المرتبة الثانية روسيا بتوريدها 1.48 مليون برميل يومياً، ثم العراق بشحنة قدرها 1.24 مليون برميل.وسجلت واردات الصين من النفط الأمريكي إلى ثالث أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تسريع الشركات وتيرة مشتريات الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.