أعلن البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، أنهما يعملان حالياً للحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة للاندماج بما في ذلك موافقة البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، ووزارة التجارة، وشركة السوق المالية السعودية «تداول».



وبحسب بيانين منفصلين للبنكين على «تداول»، فإن اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين وافقت على دمج سامبا كابيتال وشركة الأهلي المالية بعد إتمام اندماج البنكين، على أن يتم تحديد هيكل الدمج وتوقيته وكافة تفاصيله الأخرى في وقتٍ لاحق.



وأوضح البنكان أن صدور قرار اللجنة لا يعني بالضرورة أن دمج سامبا كابيتال وشركة الأهلي المالية سوف يتم، إذ يخضع ذلك لإتمام اندماج البنكين والحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وغير ذلك من الإجراءات والخطوات الأخرى.



وكان البنكان قد وقعا اتفاقية اندماج ملزمة مع نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.



ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.



وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال والتي تعادل 223 مليار دولار أمريكي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.



وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال سعودي بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة من خلال خدمة حوالى 25% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.