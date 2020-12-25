كشف رصد أجرته «عكاظ» الحالات التي تلزم المنشآت فيها بتوظيف سعودي براتب شهري يتجاوز 4 آلاف ريال، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى لرواتب السعوديين لاحتسابهم ضمن نطاقات التوطين، ورفعت الوزارة الحد الأدنى للرواتب في قطاعات «التشغيل والصيانة، والمحاسبة، وطب الأسنان، والهندسة» بشكل استثنائي، لاحتساب السعودي العامل بها في نسبة التوطين.8400 ريال لمتخصصي «التشغيل والصيانة»اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة توطين وظائف شركات التشغيل والصيانة لقطاعات «الكهرباء والميكانيكا، والمعدات، والقطاع المدني، والسلامة، وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والخدمات الإداري والدعم»، إذ حددت 5 مستويات للراتب، فموظفو مستوى الإدارة العليا اشترطت أن لا يقل عددهم 50% من إجمالي العاملين بالإدارة وسيبلغ الحد الأدنى لرواتبهم 8400 ريال، إضافة إلى 600 ريال عن كل سنة من سنوات الخبرة، أما العاملون في المستوى الهندسي والتخصصي فإن الحد الأدنى لنسبة توطينهم 30% بشرط أن لا يقل الراتب عن 8400 ريال، وسيحصل العاملون في المستوى الإشرافي على راتب قدره 7 آلاف ريال، أما العاملون بالمستوى الفني فإن راتب الفرد 5700 ريال، فيما يبلغ الحد الأدنى لراتب المستوى التشغيلي والحرفي والعمالة ذات المهارة المنخفضة 4 آلاف ريال.6 آلاف لمهن المحاسبةشددت وزارة الموارد البشرية في قرار أصدرته، أخيراً، على أنه يشترط لاحتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة أن لا يقل أجره الشهري في التأمينات الاجتماعية عن 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس، و4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادل، وتوعدت بأن السعودي الذي يتقاضى أجراً أقل من ذلك لن يتم احتسابه في نسبة التوطين. وأكدت أن نسبة التوطين في قطاع المحاسبة بلغت 30% من إجمالي عدد العاملين بالمهن المحاسبية في المنشأة.لا حد أدنى للصيدليينوكانت وزارة الموارد البشرية قد أصدرت قراراً بتوطين مهنة الصيدلة بنسبة 20% خلال المرحلة الأولى، مع رفع النسبة إلى 30% بدءاً من غرة ذي الحجة للعام الحالي، للمنشآت التي يعمل بها 5 صيادلة فأكثر، إلا أنها لم تحدد حدّاً أدنى لراتب السعوديين العاملين بها، ما يعني أن رواتب الصيدليين بحدها الأدنى 4 آلاف ريال.7600 ريال لأطباء الأسنانشدد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي على ضرورة أن لا يقل راتب أطباء الأسنان في القطاع العام عن 9200 ريال، فيما احتسبت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 7600 ريال، وكانت الوزارة قد ألزمت المنشآت بتوطين مهنة طب الأسنان والتخصصات التابعة له بنسبة 25% بدأت في غرة رجب العام الماضي، مع رفع النسبة تدريجياً إلى 30% خلال شهرين.7 آلاف أجر المهن الهندسيةأما فيما يختص بالمهن الهندسية، فقد حددت الوزارة أجر المهندس السعودي بأن لا يقل عن 7 آلاف ريال، ولن يتم احتساب الموظف في نطاقات عند احتساب الراتب أقل من النسبة المقررة، إذ ألزمت المنشآت بتوطين 20% من إجمالي عدد العاملين في المهن الهندسية بالمنشأة.