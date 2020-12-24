تطرق الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده إلى وضع محددات وموجهات تصميمية تهدف لإيجاد بيئةٍ عمرانية فريدة تشمل مختلف أنواع المباني والمرافق العامة؛ وذلك لإيجاد نمطٍ معماري ونسيجٍ عمراني يتناسب مع الطبيعة الفريدة لمنطقة الدرعية ووادي حنيفة، بما يبرز ثقافتها ومكانتها الحضارية ومعمارها النجدي المميز.



كما يهدف الكود العمراني إلى وضع الضوابط والمحددات التي تضمن الاستفادة والاستخدام الأمثل للمساحات في ظل إيجاد تصاميم مبتكرة ومتنوعة للواجهات الخارجية للمباني بطرز متنوعة مستلهمة من الإبداعات الفنية الخاصة بالدرعية، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء ضمن المباني بالتكامل مع المرافق العامة لإيجاد نمط حياةٍ عصري، ومجتمع مليء بالحياة، وأماكن التجمع الإنساني والاجتماعي في منطقة الدرعية، والتي تمتلك إطلالات خلابة ومواقع طبيعية رائعة.



وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية قد أعلنت عن بدء استقبال المُلاك ومكاتب الاستشارات الهندسية، وأصحاب المنشآت التجارية باستوديو التصميم للحصول على الاستشارات التصميمية والاطلاع على الأمثلة المصورة، بهدف تأسيس تخطيط حضري وعمراني متناغم للمنطقة، مبنيٍ على أفضل الممارسات والتنظيمات والضوابط والمعايير التنافسية وإجراءات حماية الأصول التاريخية؛ لترتقي من شأنها بالمنطقة وتجعلها بيئةً جاذبة للسكن والاستثمار.



كما دعت الهيئة المستفيدين والمكاتب الهندسية ضمن نطاقها الإشرافي البالغ 190 كلم، إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص باستوديو التصميم Eservices@dgda.gov.sa أو من خلال الاتصال على الرقم 920002622 بهدف تقديم الاستشارات التصميمية وضمان تطابق التصاميم لمعايير «كود وادي حنيفة وروافده» تمهيداً لإصدار التراخيص من خلال منصة بلدي.