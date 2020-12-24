أعلن بنكا «الأهلي، وسامبا» عملهما للحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة لاندماج البنكين، بما في ذلك موافقة البنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، ووزارة التجارة، وشركة السوق المالية السعودية (تداول).

وحسب بيانين منفصلين للبنكين على «تداول»، فإن اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين وافقت على دمج شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال بعد إتمام اندماج البنكين، على أن يتم تحديد هيكل الدمج وتوقيته وكافة تفاصيله الأخرى في وقتٍ لاحق.

وأشارا إلى أن صدور قرار اللجنة لا يعني بالضرورة أن دمج شركة الأهلي المالية وسامبا كابيتال سوف يتم، إذ يخضع ذلك لإتمام اندماج البنكين، والحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وغير ذلك من الإجراءات والخطوات الأخرى.

وأضافا أنهما سيقومان بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.