دشنت مجموعة لولو رائدة تجارة التجزئة أحدث متاجرها في السعودية، من خلال حفل افتتاح ضخم لمتجرها إكسبرس ماركت في الأحساء بالمنطقة الشرقية.

المتجر الجديد يحمل الرقم 197 عالمياً، تم افتتاحه من قبل المهندس نبيل الحليبي المدير العام لمدينة الملك عبدالله السكنية في إسكان الحرس الوطني، بحضور رقمي من قبل يوسف علي ام أي، رئيس مجلس إدارة المجموعة وكبار المسؤولين فيها.

ويقع متجرها في قلب إسكان الحرس الوطني في الهفوف والمبرز، وبمكان فيه كثافة سكانية عالية، ما يجعله أقرب لمحافظة الأحساء، هذا المتجر الجديد سيوفر بيئة تسوق عصرية ومميزات متقدمة.

وبهذه المناسبة علق يوسف علي: «نحن نشكر الحرس الوطني السعودي لدعمنا في هذه المشروع، وجلب مكان تسوق رائع، إذ إن السكان المقيمين لن يحتاجوا للقيادة لمسافة طويلة، نحن مستمرون بالتزامنا بتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة. هذا متجرنا الخامس في إسكان الحرس الوطني، والـ 19 في السعودية، وسنستمر في اكتشاف المزيد من الفرض هنا لجلب تجربة تسوق عالمية».

من جهته، قال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة «لولو السعودية»: «نحن ممتنون للدعم اللامحدود من الحكومة لمساعدتنا في توفير المتطلبات المتنامية للسكان حول المملكة، هذا المتجر الجديد في منطقة حيوية سيظهر الهوية التي طالما «لولو» التزمت بها من اليوم الأول، من خلال إبراز المنتجات عالية الجودة وتجربة التسوق العالمية».

وأضاف: «وكجزء من خططنا التوسعية في المملكة، متجر 21 هايبرماركت وإكسبرس سيتم افتتاحها في السعودية خلال العامين القادمين، هذا التوسع سيوفر المزيد من الوظائف للسعوديين المؤهلين، وزيادة النمو الإقتصادي المحلي».

متجر «الإكسبري» الجديد سيكون منزلاً لتشكيلة واسعة من المنتجات العالمي، مثل المواد الغذائية والمنتجات العصرية، منتجات البقالة والصحة والجمال، مستلزمات المنزل، الإلكترونيات، والمزيد أيضاً.

تشكيلة المنتجات تعبأ من قبل مصانع خاصة بالمجموعة في أكثر من 22 دولة، ما يضمن مخزونا كافياً من المنتجات في المستودعات، وإمداد الأغذية بأسعار مناسبة. وكجزء من تشكيلة المنتجات العالمية، لولو قامت بتوفير خصومات خاصة بالافتتاح تشمل مجموعة من الصفقات على جميع الأقسام.

لولو قامت أخيراً بالشراكة مع الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي ADQ، بتطوير 30 هايبرماركت و 100 متجر «إكسبرس»، من خلال المراكز اللوجستية الحديثة، مراكز التوزيع ومراكز التعبئة، لرفع أداء التجارة الإلكترونية والأعمال في أنحاء جمهورية مصر باستثمار يبلغ مليار دولار.

خلال فترة كورونا و الإغلاق، لولو لعبت دوراً أساسياً للتأكد من توفر سلسلة الإمداد والأغذية وغير الغذائية، من خلال التأكد من النظافة والتعقيم الصحة والأمان، لكل من العملاء والموظفين.

حضر هذه المناسبة عبدالبشير المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية، وعدد من الممثلين الرسميين للشركة.