حصدت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة 1442 /2020 عن فئة المنشآت الإنتاجية الكبيرة في المستوى الذهبي.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس محمد النغاش، عن مدى سعادته بهذة الجائزة وما تحمله من أهداف تعزز الممارسات الإحترافية للعمل المؤسسي، مؤكداً حرص الشركة على تقديم أعلى معايير الجودة والتي تعكس قيم ياسرف.

يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، هي جائزة وطنية للتميز المؤسسي في المنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية، تهدف إلى تعزيز الممارسات الاحترافية عبر برامج وأدوات عمل محددة.

وتقيس الجائزة أداء المنشآت في ثمانية معايير هي: القيادة الإدارية، التخطيط الإستراتيجي، الموارد البشرية، الشراكات والموارد، إدارة العمليات والمنتجات والخدمات، نتائج المستفيدين، نتائج الموارد البشرية، نتائج الأداء الرئيسية.

وتهدف الجائزة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية، وتمنح للقطاعات التي تحقق ذلك.