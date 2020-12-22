ضمن التقدم نحو تحقيق مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة الطموحة، كونه المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة، عزز الصندوق فريق الإدارة التنفيذي لديه بعدد من التعيينات الجديدة لكفاءات تعزز مسيرته التوسعية وأهدافه المستقبلية، إذ أصدر قراراً بتعيين رانيا نشار «مستشاراً لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة»؛ نظراً لخبراتها الطويلة والمتعددة في القطاع المالي والاقتصادي.

رانيا نشار الخبيرة المصرفية السعودية، حاصلة على بكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود عام 1997، وشهادة من برنامج تطوير القيادات من كلية داردن لإدارة الأعمال في جامعة فرجينيا الأمريكية، كما حصلت على شهادة في الحوكمة وإدارة المخاطر، والالتزام بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجورج واشنطن، وشهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال من «جمعية اختصاصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين» من الولايات المتحدة.

يذكر أن رانيا نشار كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية منذ 19 فبراير 2017، لتكون أول سعودية ترأس قطاعاً بنكياً في السعودية، وإلى جانب منصبها رئيساً تنفيذياً، تشغل نشار عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة سامبا كابيتال، وبنك سامبا المحدود في الباكستان، وشركة سامبا للأسواق العالمية المحدودة، وفي مارس 2019 قام مجلس إدارة هيئة السوق المالية بتعيينها عضواً في لجنتها الاستشارية، أيضاً في أبريل 2019 قام مجلس إدارة معهد التمويل الدولي بتعيينها عضواً في المجلس، وفي ديسمبر 2019 تم تعيينها عضواً في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، كما تم في يونيو 2020 صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينها عضواً في إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

كما اختيرت في وقت سابق ضمن قائمة فوريس لأكثر النساء تأثيراً في العالم، لعامي 2018 و2019، كما حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشر الأكثر نفوذاً وتأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2018 حسب فوربس.