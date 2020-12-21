أنجزت مؤسسة تركي التجارية للمزادات بيع عقارات بنجاح وذلك في فندق الهيلتون بجدة، بإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة تركي المطرفي: «خصصنا فريقا حيويا ومهنيا يتولى كافة الإجراءات المرتبطة بالمزاد، وينفذ كل الخطوات بدقة واحترافية عالية، وهذا ما جعلنا الخيار المفضل لدى العديد من العقاريين لإدارة المزادات الكبرى نظرًا لتوظيف خبرات كبيرة وترك بصمة متميزة في هذا المجال».

وأضاف: «وظفنا في المؤسسة كافة الوسائل التي تضمن نجاح إدارة المزادات، وبنينا المؤسسة على أعمدة قوامها المصداقية والاحترافية، وأتممنا مهماتنا التي أوكلت إلينا على أسس علمية في إدارة المزادات ومنها إدارة الحملات التسويقية الخاصة بالمزاد في جميع مراحله».

وتشمل الحملة كافة الإعلانات والمطبوعات ضمن خطة موضوعة ومدروسة للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء المحتملين، فيما يشمل التسويق الميداني للمزاد توزيع نشرات تعريفية عن المزاد على الشركات العقارية الكبرى والمكاتب العقارية ذات العلاقة في المنطقة، وشرح مميزات العقارات بغرض نشر الصورة الذهنية اللازمة عن المزاد، إلى جانب التسويق الإلكتروني الذي يسهل عملية البيع نظراً لانتشاره الكبير.

ويعتبر نظام إدارة المزادات العقارية إنجازا برمجيا رائدا بشهادة الكثير من رجال الأعمال في مجال العقارات، إذ يحول قاعة المزاد إلى بورصة عقارية متكاملة حقيقية بمقدرات حاسوبية متطورة تجعل من العمل في المزاد متعة كبيرة، وتحول عملية إدارة المزاد إلى عملية غاية في البساطة والسهولة والدقة في نفس الوقت.