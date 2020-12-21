وقّع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أمس مذكرة تعاون مع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني، وذلك في مقر عقارات الدولة بالرياض.

وأوضح بافقيه أن المذكرة تهدف لرفع التنسيق المشترك وتمكين عقارات الدولة من الاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية وتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحوكمة البيانات واستخدام المنصة الجيومكانية الوطنية، والربط بمنصة «إحكام» للجان النظر في طلبات تملّك وتعديل العقارات، مؤكداً أهمية التكامل بين عقارات الدولة وكافة الجهات الحكومية وصولا إلى تحقيق رؤية 2030.

وعبّر الدكتور المسلماني، عن سعادته بالعمل المشترك مع «عقارات الدولة» لخدمة الأهداف الوطنية الكبرى، والعمل جنباً إلى جنب وفق ما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بها، مشيداً بالجهود المهمة التي ظلت تبذلها الهيئة العامة للمساحة لاعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، مؤكداً مواصلة العمل للارتقاء بها والإشراف عليها ومراقبتها بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية، موضحاً أن الاتفاقية ستمكن عقارات الدولة من الاستفادة من جميع هذه الخدمات بما يدعم رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في الحماية والحفاظ على عقارات الدولة.