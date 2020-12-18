واصلت أسعار النفط مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي، وتجاوز خام «برنت» حاجز 52 دولاراً للبرميل وسط إشارات إيجابية حول التحفيز المالي وتوزيع اللقاح.وينتظر المستثمرون تمرير صفقة التحفيز المالي الرامية لدعم اقتصاد الولايات المتحدة الذي عانى من تدابير مواجهة انتشار الوباء.واستفاد النفط من بدء التطعيمات ضد فايروس «كورونا» في الولايات المتحدة وتزامناً مع هبوط الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في عامين ونصف العام.وارتفع سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم شهر فبراير إلى أكثر من 1.1% بما يعادل 59 سنتاً ليصل إلى 52.09 دولار للبرميل.وزاد سعر العقود المستقبلية لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر يناير بنحو 1.3% ما يعادل 64 سنتاً مسجلاً 49 دولاراً للبرميل.