حصل البنك الأهلي أخيراً على جائزة «أفضل بنك في الحوالات السريعة»، والمقدمة من جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو– "Global Banking & Finance Review"، المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية ضمن أبرز 100 مؤسسة مالية عالمياً. وتأتي تلك الجائزة بعد التطورات التي أحدثها البنك في خدمات الحوالات السريعة، تتويجاً لرؤيته الإستراتيجية بأن يكون الأفضل في خدمة العملاء والأول في المصرفية الإلكترونية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي رئيس الحوالات السريعة بالبنك الأهلي عمر ياسين أن هذه الجائزة جاءت لتؤكد على ريادة البنك الأهلي في خدمات الحوالات السريعة لشريحة عملائه من مصرفية الأفراد، وقدرته على التحول الإلكتروني بكفاءة لتسهيل تنفيذ تعاملات عملائه المالية، لافتا إلى أن تلك الجائزة تعكس الأداء المتميز للبنك في خدماته المصرفية، واضعاً تجربة العميل ضمن أولوياته، ومدى إدراكه لحاجة عملائه للحصول على خدمات متطورة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم.

وذكرت جلوبال بانكينج آند فاينانس أن المعايير التي تضمنت منح الجائزة هي: إستراتيجية البنك في الحوالات السريعة، والتحول الإلكتروني للخدمات، وحجم قاعدة العملاء، وعدد العمليات، بجانب القدرة على تقديم مزايا ملموسة من المبادرات الإلكترونية لتسهيل الخدمات والعمليات المالية المصرفية.

الجدير بالذكر أن جوائز «جلوبال بانكينج آند فاينانس» من الجوائز السنوية المرموقة وأكثرها شفافية في المجال المصرفي؛ حيث تكرم أفضل المؤسسات المصرفية الدولية التي لها دور قيادي في تقديم خدمات وحلول مالية مبتكرة في مختلف المجالات.