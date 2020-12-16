كشف تقرير حديث لهيئة الإحصاء (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن أسعار البيض المحلي سجلت ارتفاعا حادا خلال العام الحالي، ليبلغ سعر الطبق في شهر نوفمبر الماضي نحو 17.54 ريال مقارنة بسعر 12.21 ريال الفترة المماثلة من عام 2019، بارتفاع أسعار البيع بنسبة 43.65% خلال 12 شهرا.وأظهر التقرير عن ارتفاع أسعار البرتقال أبو صرة المصري 44.42% خلال الفترة ذاتها، ليصل سعر الكيلو إلى 7.64 ريال للكيلو مقارنة بـ 5.29 ريال في العام الماضي، وصعود أسعار الطماطم المستورد بنسبة 40.65% ليصل سعر الكيلو إلى 7.75 ريال مقارنة بـ 5.51 ريال.وواصل الهيل الحفاظ على أسعاره المتضخمة، إذ يبلغ سعر الكيلو الهندي 214.45 ريال مقارنة بـ 122.85 ريال سجلها العام الماضي بارتفاع نسبته 74.56%، فيما ارتفع سعر الكيلو للهيل الأمريكي إلى 204.68 ريال مقارنة بـ 130.25 ريال سجلها العام الماضي، بصعود نسبته 57.14%.فيما سجل تمر الرطب انخفاضا ملحوظا في أسعاره خلال الشهر الماضي، ليتراجع سعر الكيلو إلى 12.31 ريال بعد أن كان متوسط سعر الكيلو العام الماضي 13.65 ريال بتراجع نسبته 9.82%، مع تراجع أسعار الخيار 8.92% ليباع سعر الكيلو 4.49 ريال بدلا من 4.93 ريال.وانعكست جائحة كورونا على نفقات الحفلات والأفراح، إذ كان متوسط تكلفة النفقة 131349 ريالا، فيما تراجعت حاليا لتصبح إلى 9290 ريالا، بانخفاض حاد نسبته 29.27%.وفي ما يختص بأسعار الأعلاف والحيوانات الحية، فقد سجلت أسعار الشعير المستورد ارتفاعا ملحوظا، ليصل سعر الحزمة زنة 50 كيلو غراما إلى 52.93 ريال، مقارنة بـ 40.67 ريال سجلتها خلال شهر نوفمبر لعام 2019، بارتفاع نسبته 30.15%، مع ارتفاع سعر الغنم السواكني 20.73% ليصل سعر رأس الغنم إلى 967 ريالا مقارنة بـ 801 ريال سجلتها سابقا.