أظهر تقرير حديث عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين «التضخم» بنسبة 5.8% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي، ليستمر التضخم في النطاق الإيجابي للشهر الحادي عشر على التوالي من العام الحالي 2020.وأوضحت هيئة الإحصاء، أن هذا التضخم يعود إلى التطور في الأسعار وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في شهر يوليو الماضي، وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13% والنقل بنسبة 8%.وأضافت الهيئة، أن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 13.3%، وتأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.8%، وكذلك ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 22.2%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي.وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع قسم التبغ بنسبة 13.3%، متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.9%، وارتفع قسم الاتصالات بنسبة 11.1% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 12.9%.وسجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 8% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 11.6%، وارتفع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 7.6% متأثراً بارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بنسبة 9.6%.وصعد قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.3% متأثراً بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 23%.وخالف قسم التعليم باقي الأقسام متراجعاً بنسبة 8.6%، بسبب انخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 12.4%، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.1%، وبالمثل انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8%، متأثراً بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.6%.