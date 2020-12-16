وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيراً، مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة السوق المالية للتعاون بين الجانبين في دعم وتمكين تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق المال.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك سيكون من خلال تدريب متخصص للنساء المرشحات، وتطوير دليل إرشادي للمرأة في مجالس إدارات الشركات، والتوعية بأهمية التنوع في مجالس الإدارات الذي يدعم عملية اتخاذ القرار في تلك المجالس.وأشارت إلى أنها تسعى من خلال عقد تلك الاتفاقيات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم مستهدفات برنامج التحول الوطني وبناء وتطوير الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يضمن التنسيق في المشاريع المشتركة، والسعي إلى زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم التوازن والشمولية في سوق العمل السعودية.