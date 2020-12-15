كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أبرز مستهدفاتها في ميزانية 2021، التي تضمنت 7 أهداف، تضمنت توظيف نحو 115 ألفا من الشباب السعودي في القطاعات المختلفة ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل لما يزيد على 3 أشهر.وبينت الوزارة أنها تستهدف توطين 3 مهن نوعية هي مهن «المحاسبة، والهندسة، والاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة إلى استهدافها إصدار لائحة تهدف لتنظيم نشاط العمل الحر، إضافة إلى إطلاق منصة لإصدار وثائق ممارسة العمل الحر، وكذلك الربط مع منصة «إيجار» من خلال آلية تلزم صاحب المنشأة من الإفصاح عن سكن العمالة.ومن ضمن خطة الوزارة إنشاء جهة وطنية مستقلة ومختصة من أجل قيادة وتشغيل وتنسيق القطاع غير الربحي في المملكة لرفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتأسيس وإدارة أكاديمية لتطوير القيادات الإدارية، تستهدف تطوير موظفي القطاع الحكومي، ويمكن أن تقدم خدماتها لاحقاً للقطاع الخاص في المملكة، وكذلك إطلاق برنامج تأهيل المميزين الذي يستقطب الخريجين المميزين من الجنسين غير العاملين، للعمل مع الجهات الحكومية المشاركة.