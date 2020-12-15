وقع بنك الجزيرة وبنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات المالية لمشتركي البرنامج الادخاري وقد وقع الاتفاقية نايف بن عبدالكريم العبدالكريم الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة مع إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية.

وتهدف الاتفاقية المشتركة لتقديم منتجات ادخارية لمشتركي برنامج «زود الادخاري» من بنك التنمية الاجتماعية، لعملاء التمويل الاجتماعي والأسر المنتجة، بالشراكة مع بنك الجزيرة.

كما تهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع ثقافة الادخار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، عن طريق تطوير تعاون بين منتجات البنوك المتميزة الادخارية، ومنتج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية، وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ادﺧﺎري ﻣﺪﻋﻮم ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻋﻤﻼء اﻟﻘﺮوض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫـﻢ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎر ﻣـﺒـﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ادﺧﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ.

من جانبه يقدم بنك الجزيرة «حساب الجزيرة الادخاري»، الذي ﺻﻤﻢ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ جميع العملاء ﻋلى ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓهم اﻻدﺧﺎرﻳﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰ وﻓﺎﺋﻖ المرونة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ الشرعية، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑأﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق.

ويتميز حساب الجزيرة الادخاري بإمكانية فتح الحساب وإدارته مباشرة عن طريق الإنترنت، دون الحاجة لزيارة الفرع وبدون اشتراط حد أدنى مع إمكانية فتح أكثر من حساب والحصول على عوائد شهرية.