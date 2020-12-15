كشفت، ردتاغ، العلامة المحلية المتخصصة بالأزياء والمنتجات المنزلية الفاخرة، تخفيضات مجزية نهاية العام من 13 ديسمبر 2020، وحتى 16 يناير 2021 تصل حتى 70%، ضمن جميع متاجرها ومنافذها عبر الإنترنت.

ويجسّد العرض مكانة العلامة كعنوان عصري للموضة والمنتجات المنزلية، حيث يقدّم باقةً متنوعةً من ابتكارات ردتاغ التي تجمع بين البساطة والجرأة، وتعزّز الشعور بالثقة والأناقة. ويمكن للمتسوقين اختيار ما يفضلونه من منتجات الموضة الفاخرة مع تشكيلة ردتاغ المذهلة لموسم الشتاء، التي تمزج بين اللمسة الشرق أوسطية المرهفة والألوان الخريفية للنمط الأوروبي العصري. كما تطرح الدار مجموعة فريدة من الإكسسوارات الأساسية ضمن تدرجات ألوان ترابية، تظهر في الوردي الناعم وألوان الباستيل الهادئة والأزرق الداكن وتوشيحات البني، ما يتيح خيارات مثالية خلال الموسم البارد. ويمكن تنسيق قطع التشكيلة بسهولة مع السترات المصنوعة من جلد الغزال ذات القصة القصيرة والمزودة بجيوب، إلى جانب المعاطف الطويلة ذات اللمسة الأنثوية المميزة والأوشحة الملتفة بأسلوب أنيق وكنزات بولوفر والكنزات المزودة بياقات مستديرة عالية، مع سترات الدنيم وأحذية البوت.

كما تجسّد التشكيلة معاني البهجة والتميز والروح المنطلقة للموضة، لتتيح خيارات رائعة تثري خزانة الملابس في موسم الشتاء.

وبدروها، تعكس ابتكارات ردتاغ من الأدوات المنزلية أحدث توجهات الموضة الموسمية من حيث الألوان والتصاميم المستخدمة. وقد تم ابتكار الإكسسوارات والقطع الأساسية وفق خطوط فنية جذابة مفعمة بالبهجة، وتشمل البياضات وأدوات المائدة والستائر وأغطية الوسائد والسجاد واللحف وأغطية الأسرة، والتي تأتي بتدرجات الوردي والبني والبرتقالي، إضافة إلى الأبيض والبيج الكلاسيكي.

وبذلك، تتيح العلامة فرصةً قيّمةً للاستمتاع بخيارات لا تضاهي من منتجات الموضة العصرية عالية الجودة بأسعار معقولة، لتقدّم عرضاً مثالياً في نهاية عامٍ حافلٍ بالأوقات والتحديات الصعبة، قد دفع ردتاغ نحو مزيدٍ من التركيز على احتياجات العملاء وتفعيل مشاركتهم، حيث أطلقت العلامة متجراً رقمياً في المملكة العربية السعودية يسمح للمتسوقين بشراء منتجاتهم بشكل آمن من منازلهم خلال الجائحة. كما تشمل خدمات العملاء الأخرى خدمة منسّق الأزياء الأولى من نوعها، التي تساعد المتسوقين على اختيار إطلالاتهم، وخدمة التبديل في أي زمان ومكان، إضافة إلى خدمات التوصيل المجاني إلى المنزل والهدايا الفورية وإيجاد المقاس المناسب.

ويتوافر عرض ردتاغ الخاص بنهاية العام وتشكيلة العلامة لموسم الشتاء عبر متاجر العلامة في منطقة الخليج العربي، وتتاح أيضاً مجموعة مختارة من التشكيلة لدى منصة ردتاغ عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية.