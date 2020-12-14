حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أهم 4 مراحل لصيانة السخان، من شأنها تضمن البقاء لفترة أطول وتساهم في ترشيد الكهرباء.

وبحسب المركز فإن الصيانة الدورية تشمل عدة أمور من أهمها: الفحص الظاهري للسخان للتأكد من عدم وجود صدأ في الهيكل، قد يؤدي إلى تسرب الماء، وفحص آليات الماء والتأكد من عدم وجود تسريب، وكذلك فحص الأسلاك والتأكد من تثبيتها، بالإضافة إلى فحص قطب التسخين، والتأكد من عدم وجود ترسبات أملاح، مما يعيق عملية التسخين بشكل جيد.

ومن جهة أخرى ‫شدد كفاءة الطاقة على أنه يمكن للمستهلك استخدام تطبيق «تأكد»، بعد التحديثات الأخيرة في التحقق من صحة بطاقات السخانات، للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية، كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق الذي طوّرته الهيئة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية، التي تشمل «المكيفات والثلاجات والمجمدات والغسالات والسخانات»، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضا للمستهلك إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على عديد من المنتجات، والتحقق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل، وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.