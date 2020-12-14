وقعت مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية تعاون، لحزمة من المبادرات النوعية المشتركة، من أبرزها إنشاء عيادة مكتملة التجهيزات لخدمة دار إيوائية بجدة.

ومثل الاتفاقية في مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي الدكتور حازم درويش زقزوق، فيما مثل الوزارة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتشتمل الاتفاقية على تنفيذ أعمال مشتركة ومبادرات نوعية من شأنها إثراء برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصحي، بما يخدم الفئات المستفيدة تحت نطاق وزارة الموارد البشرية، وينعكس بالأثر الإيجابي على مبدأ التكافل الصحي والاجتماعي في منطقة مكة المكرمة.

يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات لمجموعة أندلسية، في إطار خطتها الرامية للمساهمة في تحقيق برامج رؤية 2030، وعلى رأسها البرامج المعنية بجودة الحياة.