نظمت «الخبير المالية» شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، يوم (الثلاثاء) 8 ديسمبر 2020، لقاءً إعلامياً بمناسبة إطلاق «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول»، وتناول الرئيس التنفيذي لشركة «الخبير المالية» أحمد سعود غوث خلال اللقاء كافة الجوانب المتعلقة بالصندوق ومزاياه وخصائصه، كما قدم مدير إدارة الأسواق المالية بشركة «الخبير المالية» أيمن عبدالعزيز باجسير، عرضاً تعريفياً عن الصندوق، وتخلل اللقاء جلسة حوارية أدارها الإعلامي راشد محمد الفوزان، وأجاب فيها كل من الرئيس التنفيذي أحمد غوث، ونائب الرئيس التنفيذي هشام عمر باروم، عن مختلف أسئلة الإعلاميين وغيرهم من المهتمين الذين حضروا اللقاء.

وكانت «الخبير المالية» أعلنت مطلع الأسبوع بدء الاكتتاب في وحدات «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول»، والذي يستهدف طرح 100 مليون وحدة بسعر 10 ريالات للوحدة الواحدة، وسيستمر الاكتتاب لمدة 15 يوم عمل، وينتهي في 24 ديسمبر 2020 الموافق 9 جمادى الأولى 1442ه.

وفي تعليق له، قال أحمد غوث: «تحولت صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة إلى خيار مفضل للمستثمرين، لما تحظى به من قدرة على توفير سيولة أكبر للمستثمرين لإمكانية تداولها في أي وقت. ونحن في «الخبير المالية» نتوقع أن تضيف هذه الصناديق مزيداً من التنوع إلى مجموعة من الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، وأن تسهم أيضاً في تطوير المنتجات المعروضة في الأسواق المالية السعودية».

وأضاف قائلاً: «يهدف صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول، والمتوقع أن تصل قيمته مليار ريال سعودي، إلى تزويد المستثمرين بفرصة تحقيق عوائد دورية من خلال الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، والتي تتنوع عبر فئات مختلفة تشمل الصكوك والتمويل التجاري والإجارة وصناديق الدخل، ضمن قطاعات متعددة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأسواق الناشئة».

وبإمكان المستثمرين المهتمين من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاشتراك في «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول» بسعر الطرح البالغ 10 ريالات للوحدة الواحدة عن طريق قنوات الاشتراك لدى الجهات المستلمة، وهي «الجزيرة كابيتال»، و«البنك الأهلي التجاري»، و«بنك الرياض»، و«البنك السعودي الفرنسي».

كما يتاح الاكتتاب لعملاء البنوك الأخرى عبر نظام الاشتراكات المتاح على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق «الخبير المالية»، حيث إن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 1000 ريال سعودي ما يعادل (100 وحدة).

وللحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للخبير المالية: www.alkhabeer.com

يذكر أن «الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).