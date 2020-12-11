كشف رصد أجرته «عكاظ»، أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، استطاعت الظفر بالعديد من المزايا خلال الفترةالأخيرة، ما دفعها للتنافس في العديد من المجالات، إضافة لارتفاع نسبة التمويلات المقدمة لها مقارنة بمثيلاتها من المنشآت الكبرى، مع زيادة عدد المنشآت الداخلة إلى السوق بعد تقديم العديد من المزايا لها، وإعفائها من بعض رسوم المقابل المالي.131 مليار ريال تمويلات البنوك والشركات في 2020فقد بلغ إجمالي التمويلات المقدمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من (المصارف التجارية) إلى 111.3 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020، مقارنة بـ 77.58 مليار ريال، بزيادة نسبتها 43.46% مقارنة بالعام الماضي، بدخول تمويلات جديدة قيمتها 33.72 مليار ريال.أما التمويلات المقدمة للمنشآت من (شركات التمويل) فقد ارتفعت إلى 20.17 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2020، مقارنة بـ 14.37 مليار ريال، بزيادة نسبتها 40.31% مقارنة بالعام الماضي، بدخول تمويلات جديدة قيمتها 5.79 مليار ريال.وبالمجمل، فإن التمويلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل زادت بقيمة 39.51 مليار ريال، لتصل إلى 131.47 مليار ريال، مقارنة بـ 91.96 مليار ريال سجلتها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2019، لترتفع نسبة التمويلات المقدمة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير إلى 42.97%.إيقاف مبادرة «استرداد» بنهاية العام الحاليبنهاية العام الحالي 2020، ستتوقف هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في الاستفادة من مبادرة «استرداد»، إذ تتم المبادرة بالتعاون بين الهيئة ووزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل، وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من أعمالها، إذ تهدف المبادرة إلى استرداد «رسوم السجل التجاري، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، واشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد التأسيس، ورخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، و80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة».3 سنوات للإعفاء من المقابل الماليبدأت وزارة الموارد البشرية العام الحالي بإعفاء المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة ممن لا يتجاوز عدد العاملين بها عن 9 عمال إذا تفرغ مالكها للعمل بها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات، إذ سيتم الإعفاء عن عاملين فقط، وسترتفع نسبة الإعفاء إلى 4 عمال إذا تم تعيين موظف سعودي في المنشأة.آليات تصنيف المنشآت كـ«صغرى»صنفت هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة كلا من (المنشآت الصغيرة والمنشآت متناهية الصغير)، إذ أكدت الهيئة أن المنشآت الصغيرة التي تراوح إيراداتها ما بين 3 - 4 ملايين ريال، أو يبلغ عدد موظفيها ما بين 6 - 49 موظفا بدوام كامل، فيما أوضحت أن المنشآت متناهية الصغر لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال، ويتراوح عدد موظفيها ما بين 1 - 5 موظفين بدوام كامل.أكثر من 55 ألف منشأة تدخل السوق في عامارتفع عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة ممن يصل إجمالي عدد العاملين بها إلى 39 عاملا، وفقا لإحصاءات أجرتها «عكاظ» بناء على تقارير رسمية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى 581589 منشأة مقارنة بـ 525853 منشأة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10.6% على أساس سنوي، بدخول 55736 منشأة جديدة إلى سوق العمل خلال 12 شهرا.