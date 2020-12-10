أطلقت مجموعة لولو مهرجان «اكتشف أمريكا»، الذي سيستعرض المنتجات عالية الجودة المستوردة من الولايات المتحدة، وتم افتتاحه من قبل جون أبي زيد سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، وممثلي لولو، وذلك من خلال افتتاح رقمي في الرياض.



وفي منطقة جدة، تم افتتاح المهرجان من قبل ريان جيلا القنصل العام الأمريكي في جدة، ويستمر هذا العرض حتى 19 ديسمبر 2020.



وحول المهرجان قال شهيم محمد: «لولو أصبحت معروفة كوجهة تسوق متكاملة لجميع الجنسيات والأعراق في المملكة، وهذا المهرجان دليل على أن عملاءنا يفضلون المنتجات الأمريكية سواء منتجات البقالة، خصوصاً خلال هذه الموسم، فالولايات المتحدة الأمريكية واحدة من الدول الداعمة الرئيسية، في توفير تشكيلة كبيرة من المنتجات سواء الطازجة أو المجمدة وبأعلى جودة. نفخر بالدعم المستمر من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم مثل هذا الحدث».



لولو ومن خلال مكتب التصدير الخاص بها في نيوجرسي، الولايات المتحدة الأمريكية تستورد مباشرة أكثر من 3000 منتج من مختلف الأقسام، مثل الفواكه والخضار، المنتجات الصحية و العضوية، الألبان، مستلزمات الطبخ، والمزيد خلال هذا العرض، وكجزء من هذه التشكيلة، منتجات جديدة وصلت مباشرة من أرض ستار سبانجليد، مثل اسسينتا مياه معدنية، ميلكاداميا حليب المكادميا المنوع، كي ال جي، حلويات بالذهب القابل للأكل بفاكهة القرفة، كندادراي شراب الزنجبيل، وسودير بيض عضوي من المزارع الحرة، وذلك من خلال مركز عملياتها والنظام اللوجستي المتواجد في نيوجرسي، حيث إن لولو تجلب أفضل المنتجات الأمريكية للمستهلكين في السعودية والخليج.



وعن مهرجان «اكتشف أمريكا 2020» قال جون أبي زيد: نتطلع أن يستمتع الجميع بتشكيلة منتجات «صنع في أمريكا»، التي توفرها لولو في متاجرها في السعودية. من جهته أضاف شهيم محمد: «نحن ممتنون جداً لهذا العمل الجبار من خلال مكتبنا اللوجستي، ومكتب التوريد الخاص بنا في الولايات المتحدة، مما لا يمكن أن ينافسنا أحد في جلب المنتجات عالية الجودة وبأفضل سعر، من خلال 196 فرعاً تعمل حول العالم.



لولو تعمل على استمرارية الإمداد للمنتجات العالمية وبأفضل قيمة، بجانب توفير المنتجات عالية الجودة من خلال نظام لوجستي متميز، وستبقى الوجهة الأولى عند البحث عن المنتجات العالمية.