أكدّت شركة «زين السعودية» مجدداً ريادتها في خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بفوزها بالمرتبة الأولى في عدد من الفئات الرئيسية في تقرير«مقياس»، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الثالث من العام الحالي، أبرزها سرعة الإنترنت الثابت في المملكة. ووفقاً لمؤشرات التقرير، تصدّرت «زين السعودية» المركز الأول في 4 فئات رئيسية يقيسها التقرير، وهي: سرعة الإنترنت الثابت، نشر خدمات الجيل الخامس (5G) على مستوى جميع مناطق المملكة، نشر تغطية الجيل الخامس في المحافظات، وزمن الوصول إلى الألعاب الإلكترونية الأكثر استخداماً في المملكة.

ولفت تقرير «مقياس» إلى أن «زين السعودية» احتلت المركز الأول في «سرعة خدمة الإنترنت الثابت» بمعدل 110 ميغابت بالثانية. ويضاف إلى ذلك، الاعتراف الدولي بمستوى التفوّق الذي حقّقته الشركة بحصولها على جائزة «أسرع إنترنت منزلي في المملكة» من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.

وساهمت استثمارات الشركة النوعية في مجال تطوير شبكة الجيل الخامس (5G)، في حصول «زين السعودية» على المركز الأول في نشر خدمات الجيل الخامس على مستوى جميع مناطق المملكة، حيث تغطّي 50 مدينة عبر أكثر من 4600 برج. وعلى صعيد تغطية شبكة الجيل الخامس على مستوى المحافظات، أظهر تقرير «مقياس» أن «زين السعودية» تصدّرت المركز الأول بين مقدمي خدمة الاتصالات والإنترنت في تغطية الجيل الخامس على مستوى المحافظات، من خلال تغطيتها لأكبر عدد من المحافظات في المملكة، إذ تميّزت بتغطيتها 41 محافظة، أي أكثر بـ25 محافظة عن المركز الثاني. كما أن «زين السعودية» احتلت المرتبة الأولى في سرعة الوصول إلى الألعاب الإلكترونية الأكثر استخداماً في المملكة، والتي يقيسها التقرير، وشملت Fortnite، APEX، وDOTA2.

وتعليقاً على هذه النتائج، أشار الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في «زين السعودية» م.عبدالرحمن بن حمد المفدى إلى أن «تحقيق الشركة هذه النتائج المشرّفة، ضمن الفئات الأربع في التقرير، يعكس مدى نجاح الاستراتيجية التطويرية والتوسّعية للشركة في خدمة مملكتنا ومجتمعها، من خلال تعميق تجربة الجيل الخامس في المملكة على مستويين: أفقي وهو خاص بنشر شبكة الجيل الخامس (5G) على أكبر نطاق جغرافي ممكن، وعمودي من خلال التركيز على القطاعات النوعية التي تملك فيها المملكة مقوّمات وإمكانات تنافسية عالية. وستواصل الشركة استثماراتها في القطاع الرقمي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، إذ نأمل أن تصبح زين السعودية مزوّد الخدمات الرقمي المفضّل، سواء على مستوى الأفراد أو الأعمال».

وأضاف قائلاً: «من خلال هذا التوجّه، فإن شركة زين السعودية تساهم في تحقيق هدفين وطنيين رئيسيين: دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشاملة في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسريع تحقيق الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، التي من شأنها إرساء دعائم التنوّع الاقتصادي، وكذلك رفع تنافسية المملكة الاقتصادية عموماً والصناعية على وجه التحديد».

كما أشار المفدى إلى تصدّر الشركة للمؤشرات الأربعة، لافتاً إلى أن «تحقيق الشركة أعلى سرعة إنترنت ثابت، وفّر لمشتركيها تجربة رقمية رائدة، خصوصاً في أوقات الذروة التي شهدناها خلال فترة انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، إذ سجل الإقبال على الخدمات الرقمية نمواً غير مسبوق. كما ساهم مستوى الخدمة الرائدة للإنترنت الثابت من الشركة، في توسيع قاعدة عملائها باستقطاب مشتركين جدد.

أما فيما يخص التغطية الجغرافية لشبكة الجيل الخامس (5G)، فقد توسعت تغطيتنا بشكلٍ قياسي لتغطي 50 مدينة تتمتع بخدمات رقمية فائقة السرعة والجودة.

كما أننا مستمرون بالتوسّع في نشر تغطية الجيل الخامس (5G) على أوسع نطاق، إضافة الى متابعة تطوير وتعزيز جودة خدماتنا في المدن التي تمت تغطيتها بالجيل الخامس مسبقاً. وكما هو معلوم، سنواصل في شركة زين السعودية تحديث خرائط التغطية بشكل أسبوعي على موقع الشركة، من منطلق الشفافية وحق الجميع بالوصول إلى المعلومات الدقيقة حول مدى تغطيتنا للمدن بالجيل الخامس في المملكة».

ويتزامن تحقيق «زين السعودية» لهذه المراتب المتقدّمة في تقرير «مقياس» مع فوزها أخيراً بثلاث جوائز خلال الدورة الرابعة عشر لقمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات، عن فئات: «أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)»، و«أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس (5G)»، و«أفضل مقدّم للحوسبة السحابية».