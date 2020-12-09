- طل ناظر: فخورون بحصد هذه الجوائز ونتطلع لتطوير خدماتنا باستمرار لنبقى في الطليعة

- تميّز برنامجي «طبتم» و«راحتكم» سبب تصنيف بوبا العربية للتأمين التعاوني الأولى بين شركات التأمين الصحي في العالم العربي

توجت شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» بجوائز استثنائية خلال العام الحالي (2020). وأرجع عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة طل ناظر الحصول عليها إلى سعي الشركة لأن تكون شريكاً فاعلاً لعملائها في الرعاية الصحية، من خلال تقديم أفضل مرافق الرعاية الصحية، والخدمات عالية الجودة، ومنتجات التأمين الصحي التي تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى العائلات والأفراد، بما يتوافق مع برنامج رؤية 2030 التنفيذي (التحول الوطني) المرتبط بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ورؤية الشركة الإستراتيجية لعام 2020.

واحتلت شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» المرتبة الأولى ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط 2020»، لأكبر شركات الرعاية الصحية المدرجة في أسواق المال على مستوى المنطقة، كما أُدرِجت في قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط.

وتوالت إنجازات بوبا العربية، إذ صنفتها Brand Finance -الشركة العالمية الرائدة والمستقلة في مجال تصنيف وتقييم العلامات التجارية- ضمن 50 علامة تجارية هي الأعلى قيمة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2020.

كما حازت أيضاً على جائزتي مجلة Business Global Outlook البريطانية خلال العام الحالي، الأولى بصفتها أفضل مقدم خدمات تأمين صحية، والثانية في الابتكار الرقمي بقطاع التأمين، واستندت في ذلك على آراء مجموعة من المحللين الدوليين المتخصصين في قطاع التأمين.

من جهة أخرى، فازت شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» بجائزة الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات للعام 2020، عن فئة «أفضل الممارسات في أماكن العمل والموارد البشرية»، التي تأتي تقديراً للشركات والمؤسسات التي تنفذ مبادرات متميزة في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في جميع أنحاء المنطقة.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات على تبني المسؤولية المجتمعية، وثقافة التميز فيها، وحجم تأثيرها الإيجابي على رفع التنافسية، لمواكبة المتطلبات المتزايدة للقرن الـ21، كما تهدف إلى تكريم الشركات والأفراد على تميزهم في تنفيذ مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مجالاتهم، وإلى إبراز المؤسسات والأعمال بصفتها وسيلة لتبادل أفضل الممارسات، وتشجيع التطور المستمر من خلال التنمية الشخصية.

ومن الجوائز النوعيّة التي حصدتها بوبا العربية للتأمين التعاوني في عام 2020 جائزتي أفضل شركة تأمين صحي سعودي، وأفضل شركة رائدة في علاقات المستثمرين بمجال التأمين، وذلك لتطبيقها أعلى معايير الجودة في الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء للعام 2020، وأُعلِن ذلك في انترناشيونال فايننس (IFM) الدولية الصادرة من المملكة المتحدة، وهي مجلة متخصصة في قطاعات صناعية عدة، ومن ذلك: الرعاية الصحية، وتتمتع بمصداقية عالية لدى صناع القرار والمؤثرين في القطاعات المالية المختلفة.

واختتمت «بوبا العربية للتأمين التعاوني» العام الحالي بحصد المرتبة الأولى بين شركات التأمين الصحي في العالم العربي في جوائز Middle East Insurance Industry Awards المتميزة، التي تحظى بإشراف وتدقيق عال من شركة «إيرنست أند يونغ».

وتميزت الشركة بتوجهها المختلف، إذ أطلقت برنامجي «طبتم» و«راحتكم» اللذين نجحا في تقديم خدمة متواصلة للعملاء على مدار الساعة، وكذلك تنوّع منتجاتها التأمينية المبتكرة مثل «بوبا منشآت»، الذي يعدّ أول تأمين صحي عربي مخصص للمنشآت المتوسطة والصغيرة.