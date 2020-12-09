شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة القهوة والمكسرات بمحافظة رابغ وعاملين اثنين من جنسية يمنية، إثر صدور حكم قضائي يُدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 10 أيام، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث «التجارة» عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.