كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية التي تشرف عليها بنسبة تقارب 120% إلى 17 ألفاً بنهاية الربع الأول من 2020.وأكد مدير عام الهيئة المهندس خالد السالم، أن «مدن» قطعت شوطاً كبيراً وما زالت تعمل في سبيل تمكين المرأة بالقطاع الصناعي، حيث تعتزم إقامة مؤتمر افتراضي تحت عنوان «سيدات الصناعة 2020» برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال ديسمبر الحالي.وأوضح أن استراتيجية تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي تستهدف تفعيل دور المرأة في التنمية الصناعية طبقاً لرؤية السعودية 2030 الرامية لتعزيز دورهن في الاقتصاد الوطني، وارتفعت أعداد السعوديات بالمدن الصناعية بنسبة تقارب 120% إلى 17 ألف موظفة بنهاية الربع الأول من 2020 صعوداً من 7860 موظفة بنهاية العام 2018.وقال مدير عام الهيئة: «مستمرون في تمكين المرأة بالقطاع الصناعي سواء كعاملة أو مستثمرة من خلال تهيئة بيئة نموذجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى احتضان القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية قرابة 11.750 موظفة، فيما تعمل 3500 موظفة في القطاع الغربي الذي يشمل 13 مدينة صناعية، و1750 موظفة بالقطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية.