سجلت أسهم 8 شركات بنهاية تداولاتها أمس (الإثنين) ارتفاعا بنسبة تتجاوز 9% (النسبة القصوى العليا)، شملت شركات «صناعة الورق، الصناعات الكهربائية، نسيج، مجموعة الحكير، ريدان، أبو معطي، عسير، الخليجية العامة»، فيما واصل سهم أنعام القابضة تراجعه بالنسبة القصوى للجلسة الرابعة على التوالي، ليفقد السهم في 4 جلسات 34.32% من قيمته السوقية.وارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي 33 نقطة خلال فترة مزاد الإغلاق، ليغلق عند مستوى 8633 نقطة، مرتفعا 96 نقطة عن أدنى مستوى سجله خلال تداولاته أمس، وبلغت سيولة الأسهم المتداولة 9.57 مليار ريال، فيما بلغت مكاسبه خلال جلسة أمس 52 نقطة بنسبة ارتفاع 0.6%.وأعلنت شركة بترو رابغ عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ناصر المهاشير لظروف خاصة، مع تعيين المهندس عثمان الغامدي عضوا بمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا للشركة.