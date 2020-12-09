توقع مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي السعودي عبدالله التويجري، أن يشهد عام 2021 عددا إضافيا من الاندماجات بين شركات التأمين، وأوضح التويجري أن القطاع وصل إلى مرحلة من النضج جعلت الشركات تدرك مدى الحاجة إلى وجود رؤوس أموال كبيرة.وأضاف أن الاندماج يعتبر أحد خيارات الشركات الصغيرة لزيادة رأس مالها والذي أثبت جدواه، ولكن في ظل وجود عدد كبير من الشركات في القطاع فإن الاندماج يعتبر خيارا ممتازا لتكوين كيانات مالية أقوى، وفقا لتصريحاته لـ«العربية».وبين أن قطاع التأمين يعتبر قطاعا حديثا في السعودية ويعاني من ندرة الكفاءات فيه، كما أن كثرة الشركات تؤدي لتوزع هذه الكفاءات، وتعمل الاندماجات على تركز هذه الكفاءات وخلق شركات أقوى ذات ملاءة كبيرة تقدم خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة.