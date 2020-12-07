وقعت اليوم الشركة السعودية للكهرباء، مذكرة تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، لدعم برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2021، بصفتها راعيا رئيسيا للبرنامج.

وقع الاتفاقية، في مقر جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض، نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة المكلف سعد بن مشبب القحطاني ممثلاً لـ«السعودية للكهرباء»، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن السويلم، ممثلاً لجمعية الأطفال المعاقين.

وأوضح القحطاني، أن توقيع المذكرة، يأتي تعزيزاً لدعم الشركة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وإيماناً منها بأهمية دعم البرنامج الذي يطبق في مراكز الجمعية.

وأضاف أن برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2021، يستهدف اكتشاف وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع. وأشار إلى أن علاقة الشركة بالجمعية تمتد لسنوات طويلة، حيث تم دعم عدد كبير من البرامج مثل: جرب الكرسي، برنامج رسومات وإبداعات الأطفال، والمركز الصيفي لتنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة.

وعلى هامش توقيع المذكرة، كرمت الجمعية «السعودية للكهرباء»، بصفتها الداعم الرئيسي لعدد من برامج الجمعية، وشريكا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية.

الجدير بالذكر، أن الشركة السعودية للكهرباء، ترعى كافة البرامج المجتمعية والصحية والبيئية التي تهدف إلى توعية المجتمع، وتدعم فئاته وجهود الارتقاء بهذه الفئات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى دعمها عددا من المؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، بما يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل للفئات المستهدفة لديها.