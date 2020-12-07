أطلقت شركة إتقان العقارية يوم (الأحد) 21 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 6 ديسمبر 2020 الحملة التسويقية لمخطط «بوابة التحلية» بمدينة جدة الذي تملكه وطورته شركة سندس العقارية على مساحة تقدر بـ (875.289.38) مترا مربعا بحي الواحة على تقاطع طريق الحرمين والتحلية، وتقدر قيمته السوقية بمليارين ونصف المليار ريال، ويعد من المخططات العقارية ذات الموقع المتميز، والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

ويمتاز المشروع بقربه من محطة قطار الحرمين الذي يبعد عنها بـ 7 كيلو مترات، وجامعة الملك عبدالعزيز الذي تبعد عنه بـ 10 كيلو مترات، و11 كيلو عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إلى جانب ارتفاع المخطط بـ 55 مترا عن سطح البحر، ما يجعله يحظى بمناخ متميز بخلاف المخططات القريبة من البحر.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أكد أن مخطط «بوابة التحلية» من المشاريع العقارية الرائدة والحيوية والواعدة بقلب مدينة جدة، يأتي تمركزه على مفترق طرق رئيسية إضافة مهمة لموقعه، ويضم (554) قطعة أرض تتنوع ما بين تجارية رئيسية تتفاوت مساحاتها بين (2.150م) و(4.440م) يمكن بناء عليها (9) أدوار، وقطع سكنية تجارية تتفاوت مساحتها بين (1.150م) و(1.580م) يمكن بناء عليها (7) أدوار، وسكنية بمساحات تتفاوت بين (600م) إلى (1.200م) يمكن بناء عليها (6) أدوار.

يشار إلى أن تفاوت مساحات القطع العقارية بالمشروع تشكل واكتمال الخدمات العامة فيه، من 4 مساجد و4 مدارس و4 حدائق عامة نموذجية مزودة بملاعب خاصة للأطفال، فرصة مميزة أمام كافة شرائح المستثمرين.

وسيتم بيع القطع عبر مزاد علني سيقام في مدينة جدة 6 جمادى الأولى الموافق 21 ديسمبر 2020، بقاعة بلاتسو وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فايروس كورونا.

ودعت شركة إتقان العقارية الراغبين في المزايدة من المستثمرين زيارة مكتب المبيعات داخل المخطط، أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة لمعرفة الشروط للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0550053000 - 0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.