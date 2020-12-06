تقديراً لدوره الريادي ضمن مساهماته المجتمعية ودعمه لتنمية قطاع التطوع، كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، البنك الأهلي التجاري، لدعمه وشراكته في إنجاح يوم التطوع السعودي والعالمي والفعاليات المصاحبة له، خلال حفل يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي أقيم تحت شعار «عطاء وطن». وتسلّم تكريم البنك الأهلي نائب الرئيس رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك الأهلي بسمة الجوهري، التي ثمّنت هذا التكريم وأعربت عن فخرها بأن يكون البنك الأهلي شريكاً لهذه المبادرة، إذ أتاح البنك الأهلي الفرصة لـ3322 متطوّعا ومتطوعة من موظفي البنك للمساهمة في خدمة وطنهم، وذلك من خلال تقديم 14467 ساعة تطوعية تم استثمارها من أجل المجتمع، بقيمة اقتصادية بلغت 1.5 مليون ريال لتلك المبادرات، وذلك ضمن مسيرة البنك التي امتدت عدة أعوام في مجال العمل التطوعي.

وتأتي تلك المبادرات تماشياً مع دور البنك الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، وامتداداً لالتزامه بغرس مبادئ التطوع لدى موظفيه. وتندرج مشاركة البنك الأهلي في فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي ضمن اهتمامه وحرصه على التحفيز على العمل التطوعي، وذلك انطلاقاً من دوره كأول جهة بالقطاع الخاص تشجع منسوبيها على العمل التطوعي، إذ يمنح البنك موظّفيه المتطوعين ما يعادل 30 ساعة تطوعية مدفوعة الأجر سنوياً، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

يذكر أن البنك الأهلي أختتم مؤخراً فعاليات حملة «سعادة أهالينا التطوعية» التي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» في كافة مناطق المملكة، بعد أن أنجزت أكثر من 17 مبادرة موجهة لعدد من الفئات الغالية في 17 مدينة حول المملكة، وذلك منذ انطلاقها في مطلع العام، مستهدفة إدخال السعادة على قلوب تلك الفئات، وتعزيز قيم التكاتف والعطاء في المجتمع، بمشاركة فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي. يُشار إلى أن برامج البنك الأهلي المجتمعية «أهالينا» تسعى دائماً إلى تلمس احتياجات المجتمع الفعلية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة، وذلك وفق إستراتيجية محددة تسعى إلى تمكين المجتمع بكافة أفراده.

«مسيرة العمل التطوعي في 5 سنوات»:

· 3322 متطوعاً ساهموا في خدمة وطنهم.

· 14467 ساعة تطوعية تم استثمارها من أجل المجتمع.

· 1.5 مليون ريال القيمة الاقتصادية للمبادرات.