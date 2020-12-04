عملت المملكة على إيجاد الحلول وخلق الفرص والمبادرات التي من شأنها تسهيل الخدمات المالية دون اللجوء للأساليب التقليدية للدفع وإدارة الأموال والتصرف فيها، فقد وصل إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها في قطاع التقنية المالية في المملكة 11 شركة حتى الآن.وقد عملت المملكة على تعزيز بيئة العمل في الخدمات الإلكترونية، لذا صدرت القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 30 يناير 2020، التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية. وأعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أخيرا عن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي شركة سكاي باند المالية «سكاي باند» لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية «نون باي» لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات «فوديكس» لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع.الدفع الإلكتروني يوفر 25 مليار ريال سنوياكشفت شركة Visa العالمية في دراسة لها في تقنيات الدفع الرقمي والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز(V)، النقاب عن نتائج دراسة مستقلة أجرتها شركة «روبيني ثوت لاب» بتفويض من Visa بهدف دراسة التأثير الاقتصادي لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية في 100 من كبريات المدن حول العالم. وأظهرت النتائج أن تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات البطاقات والهواتف المتحركة، بوسعه أن يحقق منافع اقتصادية بنحو 25.12 مليار ريـال سعودي سنوياً لصالح المستهلكين وقطاعي الأعمال والحكومة في مدينة الرياض.21 شركة «فنتك» في المملكةووفقا لحساب «فنتك السعودية» على تويتر وهى إحدى مبادرات القطاع المالي ضمن رؤية 2030، تمثلت الشركات والتطبيقات الـ21 التي حصلت على الترخيص في: شركة جيديا للتقنية، شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay)، منصة فُرص، تاب للمدفوعات، شركة اللون الرقمي، شركة شور العالمية، شركة منصة رقمية لتقنية المعلومات، شركة معالم للتمويل، شركة نتورك إنترناشيونال، شركة الحمراني العالمية، شركة البرامج المتألقة لتقنية المعلومات، شركة المعامل البرمجية لتقنية المعلومات، شركة رصانة لتقنية المعلومات، مؤسسة البريد السعودي، شركة هللة، ليندو: شركة التمويل الرقمي لتقنية المعلومات، شركة سلفة، شركة الفضاء القمرية المحدودة، شركة زين للمدفوعات المحدودة، شركة التقنية المالية السعودية (مصرف الإنماء)، شركة مدفوعات بيان المحدودة.خدمات المدفوعات الإلكترونية والحديثة الحكوميةقدمت السعودية العديد من البرامج لتسهيل عمليات المدفوعات الإلكترونية وتسهيل طرق السداد والدفع، لذا يعتبر نظام سداد من أهم وأبرز الأنظمة للمدفوعات في المملكة، وتشير بعض التقديرات إلى أن عملاء المصارف قد قضوا ما يقارب من 12-15 مليون ساعة في فروع المصارف لتسديد فواتيرهم، مما جعلها عبئاً ثقيلاً على كاهل المصارف والعملاء معاً. وقد تغير الحال مع إطلاق نظام سداد للمدفوعات، حيث يمكن تسديد الفواتير والمبالغ المستحقة إلكترونياً عن طريق هذا النظام مما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء ويخفف الضغط على المصارف.بالإضافة إلى نظام سريع الذي يمكّن «النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة» (سريع) المستخدم من إجراء التحويلات المالية آلياً، ويضمن وصولها إلى المستفيد فوراً؛ بغرض تقليل المخاطر المالية، والاستغناء عن حمل النقد للتحويل من بنك إلى آخر.وتمنح «مدى» أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت كافة الخدمات التي تمكنها من أداء المهمات بشكل ميسر وبسيط.ترتكز مدى في عملها على ربط حامل البطاقة مباشرة بالحساب المصرفي، وذلك بخصم قيمة أي مدفوعات تتم خلال عمليات الشراء المنفّذة عبر أجهزة نقاط البيع، أو السحوبات نقدية من أجهزة الصرف الآلي؛ من الحساب المصرفي للعميل بصورة آلية وموثوقة.