واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «تاسي» تراجعه بنهاية تعاملاته الأسبوعية (الخميس) الماضي، ليسجل ثالث تراجعه على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى، واستمرار تدني مستويات السيولة. وتراجع مؤشر «تاسي» بنسبة 0.22% إلى مستوى 8675 نقطة، فاقداً 19 نقطة. وتم التداول بنهاية الجلسة على 352.912 مليون سهم، وهبطت قيمة التداول إلى 11.19 مليار ريال. وتصدر التراجعات سهم أنعام القابضة بنسبة 9.99%، تلاه سهم صناعة الورق بنسبة 5.5%، كما نزل سهم ساب للتكافل بنسبة 5.5%.وفي المقابل تصدر الارتفاعات سهم «نسيج» بنسبة 9.89%، تلاه «مجموعة الحكير» بنسبة 8.52%، كما ارتفع أداء سهم «شمس» بنسبة 5.59%.وتصدّر السيولة سهم المصافي بنحو 886.238 مليون ريال، فيما كان سهم لازوردي الأنشط من ناحية الحجم بنحو 17.933 مليون سهم.وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 12 قطاعاً باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.41%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.21% وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.18%، و0.01% على التوالي. وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة أنه يُحظر جزائياً القيام عمداً بأي إجراء يوجِد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة.وأكدت أن ذلك يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبينت أن نص المادة 49 من نظام السوق المالية (الفصل الثامن الاحتيال والتداول)، التي يدخل فيها الأعمال والتصرفات التي تُعد من أنواع الاحتيال المحظورة كالقيام بأي عمل أو تصرف يهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافاً للحقيقة، ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال (القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية، والقيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أُدخلت أو ستُدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية، القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمراً أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أُدخلت أو ستُدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.