أطلقت «لولو» مهرجان المأكولات الإيطالية «لنأكل الإيطالي» والذي سيشهد عرض المنتجات الإيطالية، ويمتد المهرجان لأسبوع في جميع فروعها في السعودية حتى 8 ديسمبر 2020، حيث سيتم عرض المذاق الإيطالي التقليدي والكثير من المنتجات الإيطالية.

ودشن المهرجان سفير إيطاليا في المملكة العربية السعودية روبيرتو كانتوني، والمفوض التجاري بالسفارة الإيطالية أنريكو باربيري، بحضور المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد، وعدد من الممثلين الرسميين من لولو في هذه الفعالية.

وقال شهيم محمد شارك: «لولو معروفة دائماً بإبرازها لثقافة الغذاء المتنوعة من مختلف بلدان العالم طوال العام، مما يجعلها مقصدا للتسوق، ودولة إيطاليا وأطباقها التقليدية المعروفة مفضلة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة، ويأتي هذا المهرجان لإبراز المنتجات الإيطالية وتنظيم الأسبوع الإيطالي دليل واضح على ذلك. ونشكر السفارة الإيطالية على المساعدة في تنظيم هذا المهرجان، ووكالة التجارة الإيطالية لشراكتهم ودعمهم أيضاً في نجاح هذه الفعالية».

وتستورد «لولو» الكثير من المنتجات الإيطالية التقليدية المتنوعة مثل: الأجبان، الصوصات، زيت الزيتون والمزيد من المنتجات الغذائية، إضافة إلى مستلزمات الطببخ لتحضير أشهى الأطباق الإيطالية التقليدية مباشرة من إيطاليا. وكجزء من المنتجات العالية الجودة، ستوفر «لولو» الأطبالق الإيطالية مثل البيتزا والباستا، إضافة إلى الحلويات في قسم الأطعمة الساخنة والمخبز.

وتبادر «لولو» دائما من خلال متاجرها المتوزعة حول العالم والبالغ عددها 196 متجرا، بالمحافظة على استمرار تدفق البضائع العالمية بأفضل سعر وأعلى جودة، من خلال نظام لوجستي منظم يجعلها وجهة التسوق المفضلة في المملكة العربية السعودية في ما يختص بالمنتجات العالمية.