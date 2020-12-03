وقّع بنك الجزيرة ممثلاً ببرنامج «بطاقة أجواء»، اتفاقاً مع برنامج الفرسان الخاص بالمسافرين الدائمين على متن الخطوط الجوية العربية السعودية، لإضافة مزيد من التعاون و الخدمات المقدمة لأعضاء البرنامجين والحصول على خدمات مميزة تمكن عملاء البنك من تحويل نقاط برنامج مكافآت أجواء واستبدالها بأميال الفرسان حيث يتمتع أعضاء برنامج الفرسان بمزايا وخدمات متعددة، رحلات مجانية وترفيع درجة السفر مع زيادة مجانية في وزن الأمتعة وأولوية على قائمة الانتظار وغيرها. وبانضمام «السعودية» إلى تحالف شركات الطيران «سكاي تيم»، يمكن لأعضاء الفرسان الوصول إلى شبكة واسعة من خطوط الطيران العالمية إلى جانب الحصول على أميال المكافآت واستبدالها عبر شبكة«سكاي تيم».



ومن جانبه أشار الأستاذ / خالد بن عثمان العثمان نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الجزيرة أن هذه الاتفاقيات تحمل نقلة نوعية وفق معايير ذات جودة عالية لكسب ولاء عملاء البنك وتقديم كل ما هو أفضل من الخدمات المقدمة والتعاون والتكامل و التنافسية و مواكبة التطورات، كما أضاف أن عمل الكيانان معاً يعني مزيداً من التفوق في الخدمات ويعزز قدرة البرنامجين على بناء علاقات استراتيجية متكاملة ذات أهداف مشتركة لتحقيق الريادة. حيث تؤهل عملاء البنك الكرام حاملي بطاقة أجواء من تحويل النقاط من برنامج أجواء إلى أميال الفرسان حيث سيحصل العميل على 1 ميل في الفرسان مقابل كل 21 نقطة يتم تحولها من برنامج أجواء.



وقد أفصح الأستاذ / حسام جمال المدير العام للفرسان بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بأن الشراكة مع بنك الجزيرة والذي يعتبر من أحد أهم المصارف الرائدة في المملكة تأتي ضمن خطط السعودية في تحقق رؤية «برنامج الفرسان» في أن يحتل الريادة في تقديم الخدمات لأعضاء برنامجه المميز في منطقة الشرق الأوسط، وكجزء من هذه الشراكة سيكون هناك فرص إضافية ونشاطات مشتركة لمزيد من المزايا وكسب الأميال وأصبح بإمكان أعضاء برنامج «أجواء» من بنك الجزيرة استبدال نقاطهم للحصول على أميال الفرسان عبر مجموعة خيارات لتقديم حوافز ومكافآت راقية المستوى، كما أن هذه الشراكة تعكس مدى الاهتمام بالأعضاء وتدفعهم لمزيد من الثقة والولاء للبرنامجين وتحقق تميزهم.



الجدير بالذكر أن بطاقة أجواء الائتمانية تمنح حامليها أعلى قيمة نقاط مقابل كل ريال يتم صرفه بواسطة البطاقة، بالإضافة إلى سهولة استخدام النقاط المكتسبة واستبدالها بالعديد من الخيارات، مثل السفر أو المتجر الإلكتروني أو القسائم الشرائية واستبدال النقاط لدى الشركاء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج أجواء www.ajwaa.baj.com.sa