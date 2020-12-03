أطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة جديدة تضاف لقائمة الخدمات البريدية التي تقدمها لعملائها بمسمى خدمة «مسبق الدفع»، وهي عبارة عن منتج مسبق الدفع يحتوي على 20 كوبونا حتى 500 كوبون تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة، وكذلك الأفراد، ويستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمة لإرسال الشحنات والطرود داخل المملكة، حيث يستطيع الدخول لموقع البريد وإنشاء حساب خاص على «بريدياون لاين» ليجد خدمة مسبقة الدفع في الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتبع خطوات التسجيل ليستفيد من مزايا هذه الخدمة، ويمكنه السداد من خلال بطاقته الائتمانية أو مدى أو الخصم من رصيد العميل عن طريق المحفظة الإلكترونية في «بريدياون لاين».‬ تجدر الإشارة إلى أن الأوزان المتاحة لهذة الخدمة هي 5 كيلو، 10 كيلو، و15 كيلو، و20 كيلو غراما، وتقدم هذه الخدمة العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل، إضافة إلى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الإرساليات وهي خدمة بأسعار تنافسية ومنخفضة وبالإمكان من خلالها إضافة ميزة استلام الشحنات من مكان الإقامة، إلى جانب سهولة طلبها إلكترونياً والتحقق من العنوان الوطني للعميل مجاناً وبإمكان العملاء شراء واستخدام هذا المنتج من خلال منصة بريدي أون لاين my.sp.com.sa أو من خلال تطبيق البريد السعودي.

وتأتي هذه الخدمة تعزيزا لإستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع بالأعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات وكافة شرائح العملاء كمشغل وطني يمتاز

بالإمكانيات الضخمة التي جعلته أخيرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.