أعلن مصرف الراجحي تحقيق 50.895 ساعة تطوعية خلال الفترة التي امتدت منذ عام 2016 حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، نفذها 10.954 موظفا وموظفة، في كافة مناطق المملكة. وبين المصرف بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، أنه نفذ منذ نشأته الكثير من المشاريع الكبرى مع الجامعات والمستشفيات والجمعيات المتخصصة والجمعيات الخيرية. وسجلت الأرقام نمواً ملحوظاً في عدد المتطوعين والمتطوعات والساعات التطوعية خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية في عام 2016 نحو 1655 ساعة، وعدد المتطوعين 600 متطوع ومتطوعة، وفي عام 2017 بلغت الساعات التطوعية 5735 ساعة، وعدد المتطوعين والمتطوعات 1634، وقفزت الساعات التطوعية في عام 2018 لتصل إلى 14.115 ساعة، وعدد المتطوعين والمتطوعات 2904، وفي عام 2019 بلغت الساعات التطوعية 16.265 ساعة، بينما بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات 3191.