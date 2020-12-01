يقدم بنك البلاد بيئة عمل محفزة ومتكاملة لسفرائه وسفيراته، انطلاقاً من رؤية وإستراتيجية البنك وسعيه المستمر للاهتمام بسفرائه وسفيراته، وتوفير بيئة مريحة وصالحة لهم بأفضل المعايير والممارسات، ما يساهم بشكل كبير بتحقيق أهداف البنك.

وفي هذا الصدد صرح الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان: «لا شك أن إستراتيجية بنك البلاد ترتكز بشكل أساسي على الاهتمام برأس المال البشري، من خلال توفير برامج تدريبية تصل إلى أكثر من 5000 برنامج في جميع المجالات، والتي تقدم بالتعاون مع عدد من الجهات التدريبية الرائدة، مما يساعد في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إطلاق منصة موقع وتطبيق أكاديمية البلاد للتعليم الإلكتروني، والذي يعنى بالتطوير الذاتي والتعلم عن بعد في إطار تحقيق أهداف بنك البلاد، لتطوير الموارد البشرية الذكية، ومن منطلق تغطية الاحتياجات التعليمية والتطويرية، بالإضافة إلى برامج التدريب على رأس العمل».

وأضاف العنيزان: «الاهتمام بسفرائنا وسفيراتنا لا يقتصر فقط على توفير البرامج التدريبية، بل أيضاً توفير مرافق تتسم بالراحة وتحفزهم على أداء أعمالهم على أكمل وجه وبجودة عالية، حيث تم تدشين نادٍ رياضي يمكنهم من ممارسة الرياضة في جميع أيام وفي أي وقت، بالإضافة إلى توفير عيادة طبية عيادة البلاد لتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية اللازمة بوجود فريق طبي على مستوى عالٍ من الاحترافية، وسيستمر بنك البلاد في تقديم جميع الوسائل والخدمات، التي تساعد سفراءنا وسفيراتنا للعمل في بيئة محفزة، تساعدهم في الإنتاجية وتحقيق الأهداف المرجوة».

ويقدم بنك البلاد خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد، والتي يتجاوز عددها 149 فرعا، إضافة إلى خمسة مراكز مبيعات في «الرياض وجدة والظهران والجبيل والخرج»، تعمل حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية عبر ذراع الحوالات المالية إنجاز من خلال أكثر من 180 مركزاً في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أجهزة إنجاز للخدمة الذاتية Enjaz Self Service Machine، والتي يبلغ عددها أكثر من 80 جهازا، كما يقدم خدماته للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر عدة مراكز متخصصة يتجاوز عددها أكثر من 10 مراكز في (الرياض، جدة، الدمام، الأحساء، أبها، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الجبيل، والخفجي)، وهاتف البلاد للأعمال 8001237777 والبريد الإلكتروني لمصرفية الأعمال SME@bankalbilad.com يدعمها شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها أكثر من 900 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة التي تشمل «البلاد نت» www.bankalbilad.com، وتطبيق البلاد للأجهزة الذكية.

ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002، وخدمة التواصل عبر تطبيق واتساب 966920001002+ والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي Bankalbilad / @Enjazalbilad@ عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستغرام»، و«لينكد إن»، و«سناب شات».