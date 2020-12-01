أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والبنك الأهلي التجاري إطلاق النسخة الثانية من مسرعة التقنية المالية. وتهدف هذه المبادرة إلى التركيز على تسريع نمو الشركات الريادية والناشئة في المملكة في مجال التقنية المالية من خلال برنامج دعم متكامل يوفر حزمة واسعة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية لتحفيز أداء هذه الشركات، وتوفير الظروف والموارد الملائمة لتعزيز نموها وتمكينها من توسيع أنشطتها.

وتركز المسرعة بشكل أساسي على شركات التقنية المالية الناشئة في مرحلة النمو، وتسعى إلى تأسيس منظومة متكاملة تعمل على تقديم الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. كما تسعى المسرعة إلى زيادة نسبة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المالي، والمساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة بما يتوافق مع أهداف وتطلعات «رؤية 2030»، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب السعودي في مجال التقنية المالية.

ويمتد برنامج المسرعة على مدار 3 أشهر، ويستهدف رواد ورائدات الأعمال السعوديين، وأصحاب الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية، وسيركز على تمكين الأفكار الابتكارية وتطويرها بهدف دعم نمو قطاع التقنية المالية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لريادة الأعمال عصام الذكير: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً هاماً في دفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني. ويتجلى ذلك في تركيز رؤية 2030 في أحد أهدافها الرئيسية على رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع البنك الأهلي التجاري لإطلاق النسخة الثانية من مسرعة التقنية المالية بهدف تقديم الدعم اللازم لشركات التقنية المالية الناشئة ومساعدتها على النمو والتطور والتوسع، والإسهام بالتالي في تحقيق أهداف الرؤية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنوع الاقتصادي في المملكة».

من جهتها، قالت نائب أول الرئيس، رئيس المسؤولية المجتمعية من البنك الأهلي التجاري بسمة الجوهري: «تسببت التداعيات التي خلفها تفشي وباء كوفيد – 19 في تسريع عملية التحول الرقمي على صعيد المنطقة والعالم، وكانت شركات التقنية المالية في طليعة القطاعات الاقتصادية التي قادت هذا التوجه. ويسهم إطلاق النسخة الثانية من المسرعة بالتعاون مع «منشآت» في دعم شركات التقنية المالية الناشئة عبر تزويدها بمجموعة متكاملة من الخدمات والموارد والبرامج الإرشادية، ومساعدتها في توسيع شبكة علاقاتها في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامها لعرض مشاريعها أمام مجموعة من المستثمرين المحتملين».

وسيتم اختيار المشتركين بناء على العديد من المعايير سواء من جانب التقنية أو الابتكار أو التوافق، حيث يشترط على الشركات المشاركة بأن تكون في مرحلة النمو، وأن يكون الشركاء المؤسسون على مستوى متقدم من الخبرة التقنية، وأحد الشركاء المؤسسين على الأقل سعودي الجنسية، وأن تكون الشركة المشاركة قد حصلت مسبقاً على التمويل. في حين ينبغي على الحلول المقدمة أن تتسم بالابتكار والتطور، وأن تكون ملائمة للسوق المحلية من حيث التوقيت وإمكانية التطبيق، وأن تقدم حلولاً فعالة للمشاكل الأساسية في المنطقة. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون المشروع متوافقاً مع السوق السعودية للتقنية المالية، وأن يتمتع بنموذج عمل مستدام وقابل للنمو والقياس.

ومن المقرر أن ينعقد المعسكر التدريبي لاختيار الفرق النهائية للاشتراك في المسرعة في الفترة الممتدة بين 13 و17 ديسمبر 2020 على أن يتم الإطلاق الرسمي لمسرعة منشآت والبنك الأهلي التجاري للتقنية المالية بتاريخ 10 يناير 2021.