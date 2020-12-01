قدمت شركة المراعي دعما قيمته 400 ألف ريال سعودي لصندوق دعم الحياة الفطرية، ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، الذي يعد الحفاظ على البيئة أحد محاوره الرئيسية.

وفي لقاء عُقد الأسبوع الماضي بمقر الهيئة السعودية للحياة الفطرية، تسلم مدير صندوق دعم الحياة الفطرية خالد بن محمد البصري، شيك الدعم من مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي عبد الله بن ناصر العتيبي، مشيدا بدور المراعي الداعم لجهود دعم الحياة الفطرية والشراكة الناجحة التي امتدت لأكثر من 10 سنوات.

من جانبه، قال عبد الله العتيبي: «إن الحفاظ على البيئة هو أحد أولوياتنا في المراعي، وعليه فإننا ندعم العديد من المبادرات في هذا الإطار، كما نطبق معايير الاستدامة البيئية في كل أعمالنا».

وأضاف العتيبي: «هذا الدعم المستمر منذ 10 سنوات يؤكد حرص المراعي على تعزيز مظاهر الحياة الفطرية، والحفاظ على التوازن البيئي، وحماية الموائل الطبيعية المهددة بالانقراض».