أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة اليوم (الأحد) نجاح حدثها كرنفال التخفيضات الكبرى من HUAWEI، الذي حقق إجمالي مبيعات بقيمة 20 مليون ريال.

وشهد الحدث عروضًا هائلة على مجموعة منتجات هواوي الواسعة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية وأجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والمزيد. وشهد حدث كرنفال التخفيضات الكبرى من HUAWEI الذي بدأ يوم 25 نوفمبر على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهواوي على منصة يوتيوب وتويتر وفيسبوك وأيضا HUAWEI Video، على أكثر من 300 ألف مشاهد عبر الإنترنت مع أكثر من 153 ألف تعليق. كما شهد الحدث الرقمي أيضاً بدء الطلبات المسبقة لأحدث هاتف رائد من للعلامة التجارية، HUAWEI Mate 40 Pro بسعر 4099 ريالا.

وأصبحت أحداث البيع المباشر اليوم شائعة بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية، نظرًا للوضع الحالي، حيث يميل المستهلكون أكثر نحو التجارة الإلكترونية واستخدام المنصات الرقمية. ويُظهر نجاح كرنفال التخفيضات الكبرى من HUAWEI وتكراراته السابقة التزام هواوي بتقديم الأفضل لمستخدمينا بأكثر الطرق ابتكارًا. لم نقم بتوسيع نطاق أحداثنا فحسب، بل استخدمنا أيضًا هذه المنصة لتوسيع مجموعة منتجاتنا وعروضنا، وقمنا بإضافة المزيد من المنتجات خلال هذا الإصدار للحصول على تجربة مستخدم متصلة سلسة. وقال بيل يو، نائب رئيس شركة هواوي تك انتفستمنت العربية السعودية المحدودة: «شهد كرنفال التخفيضات الكبرى من HUAWEI والذي استمرّ من 25 إلى 27 نوفمبر عروضاً هائلة على مجموعة منتجات هواوي الواسعة من المنتجات الرئيسية. وتضمنت العروض خصومات وصفقات حزم مثيرة، بالإضافة إلى تخفيضات خاطفة ضخمة وفرص للفوز بمنتجات هواوي المختلفة من خلال سحوبات الحظ».

وشمل ذلك منتجات رائدة مثل هاتف HUAWEI Mate40 Pro، مع أداء مطلق للجيل الخامس 5G وإمكانات استثنائية لتصوير الفيديو، و الكمبيوتر المحمولHUAWEI MaTeBook 14 R5 مقاس 14 بوصة المميز بأنه رفيع وخفيف الوزن، مزود بشاشة عرض كاملة وأداء عالٍ لإنتاجية الجيل الثالث من الأجهزة المحمولة وساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر بتصميمها الأنيق وبطارية تدوم لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى سماعة HUAWEI FreeBuds Pro مع تصميمها الاستثنائي وميزات إلغاء الضوضاء النشطة الذكية والديناميكية.

هذا وامتدت العروض لتشمل أيضًا حاسوب HUAWEI MateBook X النحيف والخفيف جداً والمصمم بأناقة والذي يتميز أيضًا بشاشة عرض كاملة لامتناهية Infinite FullView بدقة 3K جنبًا إلى جنب مع الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro 5G الذي يتميز بإطارات نحيفة جداً لتحقيق أعلى نسبة شاشة إلى الجسم لجهاز لوحي في العالم بنسبة 90 %، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات الذكية والتفاعلية مثل نوافذ متعددة -Multi-Window وميزة العرض على عدة شاشات - Multi-Screen Collaboration ومضاعف تطبيقات – HUAWEI App Multiplier.

يذكر أن هناك شركاء لهذا النجاح تمّثلوا بمجموعة من الرعاة الذين قدّموا لعشرات الرابحين الذي تفاعلوا مع البث مجموعة هدايا تضمّنت هواتف ذكية وسماعات وساعات وأجهزة لوحية من هواوي، إضافة إلى كوبونات، والشركاء هم: منصة هواوي فيديو الرقمية، وقت اللياقة، تطبيق Jeeny لخدمات النقل، سماسكو (خدمة راحة)، تطبيق المطار وقولدن سنت.

ويأتي توسيع محفظة هواوي كجزء من «1 + 8 + N» إستراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، حيث: «1» يمثل الهواتف المحمولة؛ «8» يمثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب وأجهزة الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية وأجهزة الصوت ووحدات الرأس؛ و «N» تمثل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في كل مكان. هذه الإستراتيجية مدفوعة أيضًا من قبل Huawei Share كمكون مهم لإستراتيجية حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Huawei Seamless AI Life التي تسمح بالابتكار التعاوني داخل المنزل الذكي HiLink وخدمات هواوي للهواتف النقالة - Huawei Mobile Services (HMS)، لتقديم تجارب أفضل للأجهزة والبرامج للمستخدمين. يتيح الاتصال البيني ومشاركة القدرات بين جميع الأجهزة في جميع السيناريوهات، باستخدام الهواتف الذكية في مركزها.

وتحدد الإستراتيجية رؤية هواوي لجلب الحلول الرقمية لكل منزل وشخص ومنظمة، لإنشاء عالم ذكي متصل بالكامل يتحكم فيه الهاتف الذكي ومتصل بواسطة نظام التشغيل EMUI من هواوي.