كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على معلومات لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، عن وجود 17 مشروعاً تم الترخيص لها للبيع على الخارطة، ولم يتم البدء بأعمالها حتى الآن، ممثلة في مشاريع «شمس الرياض 5، وشمس الرياض 1، وشمس الرياض 3، ودرة المباركية في عرعر، وأصداف الخبر، وجادة السكب بالمدينة المنورة، وناس تاون بالدمام، وتوباز في الرياض، وتمكين في الدمام، وشمس الرياض 4 قطعة (أ)، وصامطة، والخالدية ببريدة، وصبيا 2، وصبيا 1، وبرج أصيلة في جدة، والنسيم في الخبر، وقرية موجان في جدة، وطراز الأحساء، والخميس جاردن 1، ومساكن اليرموك في الخرج، وفارسي 8 في جدة، والمحيسني تاور في مكة المكرمة».وأظهر الرصد عن وجود 10 مشاريع تم الإفصاح عن إلغائها، ممثلة في مشاريع «حياة مكة، ورابية أجياد في مكة، ودواوين الجزيرة في الرياض، ونبض قيران بالرياض، ورتاج منطقة العمائر السكنية بمكة المكرمة، ورتاج منطقة فلل التاون هاوس بمكة المكرمة، ورابية الشرق في الرياض، وديار رابغ، وتلال الغروب في الدمام، والياسمين رزيديس في الدمام».فيما تم إيقاف العمل في 7 مشاريع بشكل مؤقت، تضمنت مشاريع «الموسى فيو بالرياض، وسهيل الرياض، ونسمة السكان بالطائف، وسكاي جاردنز بالرياض، والتقاعد السكني بجدة، والضاحية السكنية بخليج سلمان، وشمس الرياض قطعة 4 (أ) التي لم يبدأ العمل بها»، فيما يتم العمل حالياً على 69 مشروعاً.يذكر أن الهدف من مشاريع البيع على الخارطة «خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية».