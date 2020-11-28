أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى «مؤسسة النقد العربي السعودي»؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، وإحلال اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام البنك المركزي السعودي.

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية. كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.