أعلنت «الخبير المالية»، شركة إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، اليوم عن موعد بدء فترة الاكتتاب في «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول» وذلك ابتداءً من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020م الموافق 21 ربيع الآخر 1442هـ، والذي سيستمر لمدة 15 يوم عمل وينتهي يوم الخميس 24 ديسمبر 2020م الموافق 9 جمادى الأولى 1442هـ.



ويأتي هذا القرار بعد حصول «الخبير المالية» في شهر سبتمبر الماضي على موافقة هيئة السوق المالية لبدء الطرح العام لوحدات «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول»، كأول صندوق من نوعه في المنطقة، ليتم تداول وحداته في السوق المالية السعودية «تداول».



ويهدف «صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول» إلى طرح ما قيمته بحد أقصى مليار ريال سعودي، لتزويد المستثمرين بفرصة تحقيق عوائد دورية من خلال الاستثمار في الأصول المدرة للدخل، والتي تتنوع عبر فئات مختلفة تشمل الصكوك والتمويل التجاري والإجارة وصناديق الدخل والمرابحة، ضمن قطاعات متعددة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وبما في ذلك الأسواق النامية والناشئة.



وللمزيد من المعلومات وللاطلاع على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق، شركة الخبير الماليةwww.alkhabeer.com.



الجدير بالذكر أن «الخبير المالية» هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 - 07074).