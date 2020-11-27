كشف رصد أجرته «عكاظ» أن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي سجل ارتفاعاً قوياً خلال العام الحالي 2020، إذ صعد مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» خلال العام الحالي 304 نقاط، بارتفاع نسبته 3.63% مقارنة بآخر إغلاق سجله في العام الماضي 2019، ويأتي ذلك الارتفاع رغم جائحة كورونا التي ساهمت في انخفاض السوق لمستويات قياسية خلال العام الحالي، وبنهاية تداولات (الخميس) الماضي وإغلاق المؤشر عند مستوى 8693 نقطة، فإن أسهم 79 شركة تعد مرتفعة بنسبة تجاوزت 100% عن أدنى الأسعار التي سجلتها في آخر 52 أسبوعاً.14 شركة تتداول بأقل من قيمتها الدفتريةتتداول حاليا 14 شركة بأقل من قيمتها الدفترية المعلن عنها في شركة السوق المالية «تداول»، وتختص القيمة الدفترية بـ«رأس المال والاحتياطات والأرباح غير الموزعة مقسمة على عدد الأسهم»، ممثلة في شركات «سبكيم» من قطاع المواد الأساسية، و«سيرا» من قطاع الخدمات الاستهلاكية، وبنكي «الجزيرة، والاستثمار» في قطاع البنوك والمصارف، وصناديق «الرياض ريت، جدوى ريت الحرمين، المعذر ريت، مشاركة ريت، ملكية ريت، مشاعر ريت، الأهلي ريت1، سويكورب وابل ريت، ميفك ريت» من قطاع الصناديق العقارية، وشركة «دار الأركان» في قطاع إدارة وتطوير العقارات.17 شركة مكرر ربحها يقل عن 15أظهر رصد «عكاظ» أن عدد الشركات التي تتداول بمكرر ربح أقل من 15 بلغت 17 شركة، ويقصد بـ«مكرر الربح» هو نتيجة قسمة سعر السهم في السوق على ربح السهم الواحد في الشركة لآخر عام، فعند استمرارية الشركة بتحقيق أرباح مستقبلية بنفس وتيرة الأرباح السابقة فإنه من المتوقع أن يتم استرداد قيمة السهم كأرباح بسنوات تعادل قيمة مكرر الربح.والشركات التي تتداول بأقل من مكرر 15 هي: «البحري، والدريس» في قطاع الطاقة، «بي سي آي، واللجين، وأسمنت حائل، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الشرقية» في قطاع السلع الرأسمالية، وشركة «مهارة» من قطاع الشركات التجارية والمهنية، وشركة «سيرا» في قطاع الخدمات الاستهلاكية، وبنوك «الرياض، والجزيرة، والعربي، وسامبا، والأهلي»، وشركات «الاتحاد، وتشب، واكسا التعاونية» في قطاع التأمين.79 شركة ارتفعت أسهمها 100 % في آخر عامأظهر رصد «عكاظ» أن العديد من الشركات بإغلاق الخميس الماضي ارتفعت أسعارها بأكثر من 100% من أدنى مستوياتها في آخر 52 أسبوعاً، إذ شملت كلاً من شركات «المصافي، تكوين، أسلاك، أنابيب السعودية، كيمانول، جبسكو، زجاج، اللجين، فيبكو، أنابيب، نماء للكيماويات، معدنية، صناعة الورق، اسمنت نجران، اسمنت أم القرى، الكثيري، استرا الصناعية، بوان، الخزف السعودي، الكابلات، أميانتيت، الفخارية، مسك، صادرات، طباعة وتغليف، سيسكو، باتك، نسيج، صدق، لازوردي، فتيحي، مجموعة الحكير، شمس، ريدان، تهامة، شاكر، باعظيم، أبو معطى، أسواق المزرعة، أنعام القابضة، وفرة، حلواني إخوان، جاكو، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية للتنمية، الجوف الزراعية، سليمان الحبيب، المتطورة، عسير، الباحة، ملاذ للتأمين، إليزانز إس إف، سلامة، ولاء، الدرع العربي، ساب للتكافل، سايكو، اتحاد الخليج، الأهلي للتكافل، الأهلية، أسيج، الاتحاد، الصقر للتأمين، المتحدة للتأمين، الإعادة السعودية، تشب، الخليجية العامة، بروج للتأمين، العالمية، سوليدرتي تكافل، الوطنية، أمانة للتأمين، عناية، الإنماء طوكيو، ام آي اس، بحرب العرب، الجزيرة ريت، البحر الأحمر».